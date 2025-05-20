Сургутяне продолжают выходить на весенние субботники

Более 500 жителей Сургута приняли участие во всероссийском субботнике «Зеленая Весна – 2025». Масштабная уборка прошла на ключевых городских территориях − улицах Островского, Ленина, проезде Первопроходцев и в сквере напротив Свято-Троицкого кафедрального собора. Об этом рассказали в пресс-службе администрации.

«Призываю всех сургутян принять активное участие в общегородских акциях по уборке территорий. Обращаюсь также к владельцам административных зданий, торговых центров и магазинов с просьбой привести в порядок не только собственные участки, но и прилегающие территории, чтобы совместными усилиями сделать Сургут чище и красивее», − рассказала директор МКУ «Лесопарковое хозяйство» Ирина Николаенко.

Особое внимание участники субботника уделили общественным пространствам, которые были благоустроены в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В их числе – сквер в 20А микрорайоне, территория у Дворца торжеств и парк «За Саймой».

«Призываю горожан и в этом году к активному участию в рейтинговом голосовании, чтобы сургутские проекты получили дополнительное финансирование, и мы смогли благоустроить как можно больше общественных пространств в 2026 году», – добавила глава МКУ.

Отметим, что с начала весны в Сургуте уже прошло семь субботников, в которых поучаствовали свыше тысячи горожан. За это время удалось собрать и вывезти около 160 тонн мусора и прошлогодней листвы.

Чтобы присоединиться к акции, нужно обратиться в МКУ «Лесопарковое хозяйство» по телефону: 95-80-27. Специалисты подскажут территорию для уборки и обеспечат необходимым инвентарем.