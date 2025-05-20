В честь Дня города в Сургуте устроят велопробег почти на 10 км

Сургут впервые примет массовый велопарад ‒ мероприятие, приуроченное сразу к двум праздникам ‒ Дню города и 60-летию со дня присвоения Сургуту статуса города. Физкультурно-массовое мероприятие состоится 7 июня в 10:00 на площади перед Ледовым дворцом спорта. Регистрация участников начнется с 08:30, сообщает администрация города.

«Кольцевой маршрут велопробега протяженностью 9,8 километров пройдет по Югорскому тракту до пересечения объездной дороги и улицы Югорской, в пойме реки Обь, и обратно к Ледовому дворцу спорта. Организатором выступает АО «Газпром энергосбыт Тюмень» при поддержке управления физической культуры и спорта администрации Сургута», ‒ указали в сообщении.

Стать участником могут горожане от восьми лет и старше, имеющие навыки езды на велосипеде и не имеющие медицинских противопоказаний. Подростки до 18 лет смогут участвовать только с письменным согласием родителей и в защитной экипировке.

Чтобы присоединиться к велопараду, необходимо пройти электронную регистрацию на сайте. После регистрации участникам будет направлено письмо с информацией о получении стартового номера.

Программа мероприятия включает: