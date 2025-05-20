Юный велосипедист угодил под колеса автомобиля в Сургуте

В Сургуте 12-летний мальчик пострадал в ДТП на пешеходном переходе. По предварительной информации, около 19:28 на улице Георгия Кукуевицкого 52-летняя женщина, управляя автомобилем Ford, сбила ребенка на велосипеде.

«Около 19:28 на улице Г. Кукуевицкого, 52-летняя женщина, управляя «Ford», по предварительным данным, при проезде нерегулируемого пешеходного перехода допустила наезд на 12-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть, не спешившись с двухколесного транспорта», − сообщает Госавтоинспекция Югры.

В результате аварии мальчик получил травмы.

Всего за минувшие сутки в округе зарегистрировали четыре ДТП, в которых четверо человек получили травмы, в том числе один ребенок.