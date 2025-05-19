Транспортные полицейские Сургута поймали двух мужчин на незаконной рыбалке

В Сургуте транспортные полицейские завели уголовные дела на двух местных жителей, которые ловили рыбу запрещенным способом ‒ при помощи так называемого «рыболовного паука». Мужчин задержали 24 апреля 2025 года во время рейда в районе реки Чёрная. Вместе с полицейскими на воду вышли и специалисты Росрыболовства, сообщает пресс-служба УТ МВД России по УрФО.

«Первого из фигурантов ‒ мужчину 1978 года рождения участники рейда задержали в момент, когда он доставал из сетного полотна размером 1,5 на 1,5 метра четыре особи щуки. Ущерб, причиненный действиями мужчины водным биологическим ресурсам, превысил 7 000 рублей. Буквально через десять минут полицейские и сотрудники Федерального агентства по рыболовству задержали еще одного любителя незаконного промысла. Им оказался 43-летний сургутянин, который при помощи «паука» размером 2 на 2 метра поймал 35 щук. В его случае, ущерб окружающей среде составил почти 65 000 рублей. Следует отметить, что подозреваемые друг с другом не знакомы», ‒ говорится в сообщении.

Нарушители пояснили, что ловили рыбу «для себя» и ранее с законом не сталкивались. Незаконный улов и снасти изъяли, рыбу отправили на экспертизу. Сейчас полиция продолжает расследование и решает вопрос о мере пресечения.