Алексей Стародубцев и Flamencura Project Trio зажгли «Невесомость» Сургута

Вчера, 18 мая, в ДК «Невесомость» в Сургуте выступил гитарист Алексей Стародубцев вместе с Flamencura Project Trio. Артисты представили новую программу, посвященную культуре фламенко ‒ одной из самых ярких музыкальных традиций мира. Читатель siapress.ru поделился с редакцией кадрами выступления.

В программе прозвучали композиции из свежего альбома «Diapasón», а также произведения, записанные Алексеем Стародубцевым в России и Испании.

На сцену вместе с ним вышли выдающиеся музыканты:

‒ Константин Ушаков (гитара) ‒ победитель Всероссийского конкурса имени Диего дель Гастора, лауреат фестиваля «Виртуозы гитары»;

‒ Владислав Зотов (кахон) ‒ перкуссионист, прошедший обучение у легендарного Исраэля Суареса «Пиранья», ученика Пако де Лусии.