Врачи Сургута провели пять переливаний крови плоду

История рождения маленького Вани из Сургута – настоящая победа медицины. Его жизнь оказалась под угрозой еще до появления на свет. На втором скрининге врачи выявили у плода гемолитическую болезнь, вызванную резус-конфликтом с мамой. Об этом сообщила президент Центра охраны материнства и детства Лариса Белоцерковцева в своих соцсетях.

«У Марины Унжаковой отрицательная группа крови, и у плода очень рано развилась гемолитическая болезнь: подкожный отек, асцит, гидроторакс, гидроперикард. Единственный шанс на спасение малыша в данном случае – внутриутробное переливание крови. У сургутянки уже было четверо сыновей, но Ванечка стал самым «выстраданным», – рассказала она.

С пациенткой работала большая мультидисциплинарная команда. Ключевую роль сыграли врачи ультразвуковой диагностики Татьяна Петрова и Наталья Потапова. Именно они своевременно поставили диагноз и проводили внутрисосудистые переливания крови плоду. Врач-гинеколог Валерий Панкратов и трансфузиолог Вадим Зинин обеспечивали точную подготовку к каждой процедуре.

«Всего пациентке провели пять внутриутробных переливаний с интервалом между операциями две-три недели, что позволило не допустить развития сердечной недостаточности у плода и продлить течение беременности до 34 недель», – добавила Лариса Белоцерковцева.

Опытный акушер-гинеколог Алексей Седов и операционная бригада провели сургутянке кесарево сечение. После родов к работе подключились реаниматологи, неонатологи, педиатры, а также сотрудники отделения патологии беременности и лабораторной службы – они выходили Ваню и помогли ему адаптироваться к жизни вне утробы.