Котельные Сургута не снижали выбросы даже при угрозе для здоровья

Природоохранная прокуратура обвинила МУП «Городские тепловые сети» Сургута в загрязнении воздуха. Проверка показала, что предприятие не зарегистрировало все источники выбросов, а значит, часть вредных веществ попадала в атмосферу без контроля.

«В ходе проверки установлены факты сокрытия и непостановки на учет всех эксплуатируемых источников выбросов, а также работу 20 котельных на территории города Сургута в отсутствие мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при наступлении неблагоприятных метеорологических условий и проектов санитарно-защитных зон на них», – сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

В адрес предприятия направили представление. Позже прокуратура обратилась в суд, чтобы добиться устранения проблем – и суд встал на сторону надзорного органа. Теперь ведомство проконтролирует, чтобы нарушения действительно были устранены.