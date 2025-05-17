«Эшелон Победы» можно увидеть в Сургуте

Сегодня, 17 мая, в Сургут прибудет ретропоезд «Эшелон Победы». Увидеть его можно будет с 13:00 до 18:00 по адресу: ул. Привокзальная, 11.

«В составе поезда – уникальные вагоны, которые курсировали по железным дорогам страны в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период: солдатская теплушка, офицерский вагон, санпропускник, вагон-хлебопекарня и другие уникальные экспонаты», – ранее сообщала пресс-служба городской администрации.

В этом году дополнительно отреставрированы и включены в состав медицинский вагон, крытая бронеплатформа и «Вагон памяти» с фронтовыми фотографиями.