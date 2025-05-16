В середине июня в Сургуте стартуют «Летние филармонические сезоны»

С 14 по 24 июня площадь Советов в Сургуте превратится в центр музыкальной жизни города – здесь стартует проект «Летние филармонические сезоны». Под открытым небом прозвучат произведения классики, фольклора, русского рока и любимых кинохитов в исполнении творческих коллективов города. Об этом рассказали в пресс-службе Сургутской филармонии.

Проект был инициирован жителями города – в 2023 году его поддержали более 830 сургутян. С тех пор выступления артистов под открытым небом стали доброй традицией. В этом году программа будет особенно насыщенной: в некоторые дни концерты будут проходить дважды – днем для юных слушателей и вечером для взрослой публики.

«Но на этом планы не заканчиваются:на три летних вечера – с 18 по 20 июня – площадь Советов превратится в большую танцплощадку. Под аккомпанемент оркестра будут выступать хореографические студии города, приглашая присоединиться к танцу и гостей вечера от мала до велика. Латиноамериканские танцы, бальные, уличные и русские народные – программы «Танцевальное настроение», «Кружится вальс» располагают к импровизации. Для воплощения идеи руководства филармонии в реальность партнеры обеспечат танцевальный помост», – передают в источнике.

Присоединиться к музыкальному празднику сможет каждый желающий – участие свободное.