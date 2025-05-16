Перед ЕГЭ в сургутских школах усилили контроль за электроснабжением

Школы Сургута начали готовить к стабильному электроснабжению на время ЕГЭ. Экзамены пройдут с 23 мая по 4 июля ‒ в этот период энергетики усилят контроль за подачей электричества. Об этом говорится в пресс-релизе СГЭС.

«В зоне ответственности СГЭС девять учебных заведений Сургута, которые задействованы в проведении итоговой аттестации учащихся. Под особым контролем электротехническое оборудование подстанций (ТП/РП) от которых запитаны образовательные учреждения», ‒ отметил руководитель СГЭС Виталий Пак.

Сейчас специалисты проводят осмотры трансформаторных подстанций и линий электропередачи, ведущих к пунктам проведения экзаменов (ППЭ), а также проверяют работу резервных источников питания. На случай нештатных ситуаций сформированы усиленные аварийно-ремонтные бригады, которые будут дежурить в режиме повышенной готовности.

В дни экзаменов плановые переключения электроэнергии в зонах ППЭ приостановят.