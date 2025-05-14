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В Сургуте завершился сбор предложений о застройке ядра центра города

Сургут готовится переходить к следующему этапу в планировании ядра центра

В Сургуте завершился сбор предложений о застройке ядра центра города
Фото администрации Сургута

В Сургуте продолжается работа по подготовке к масштабной реновации центральной части города — «ядра» центра. Речь идет об участке в районе улицы Университетской и проспекта Ленина, недалеко от парка «За Саймой», Сургутского государственного университета и офисов градообразующих предприятий. Территория будет развиваться в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). Важно, что при этом будут учтены предложения и пожелания горожан.

По словам Алексея Фокеева, заместителя главы города, решение о КРТ на данной территории находится на стадии согласования с окружным департаментом строительства. «Аукцион и конкурсные процедуры еще не проводились. Завершение конкурсных процедур по отбору застройщика предварительно запланировано на третий квартал 2025 года. После выбора инвестора последует утверждение проекта планировки и межевания территории. На текущем этапе рассматривается концепция преобразования, а конкретные параметры, границы участков и размещение объектов будут вынесены на публичные обсуждения, в которых сможет принять участие каждый горожанин», — уточнил замглавы.

Проект предполагает создание в центре города современной городской среды с развитой транспортной инфраструктурой, социальными учреждениями, жилыми и коммерческими зданиями различной этажности, при этом будет сохранен зеленый каркас района. Одним из условий станет выкуп девелопером более 80 частных домов, в основном деревянных, которые расположены в границах будущей стройки.

Предложения от горожан собирались через платформу «Госуслуги. Решаем вместе» до 30 апреля. Сургутяне отметили важность реновации этой территории, сделав акцент на необходимости строительства образовательных и досуговых учреждений, создании комфортных прогулочных зон. Все собранные предложения будут проанализированы и учтены при проектировании.

Председатель Общественного совета Сургута Галина Патракова считает, что приоритетом при освоении этой территории должно стать строительство жилья: «Территория на протяжении многих лет привлекает внимание общественности. Основным вопросом является определение функционального назначения: жилая застройка для горожан или деловой сектор. Учитывая демографические особенности города, где преобладает молодежь, приоритетным представляется создание жилого фонда, ориентированного на жителей Сургута. Верю, что застройщик обеспечит создание архитектурного ансамбля, который будет гармонично сочетаться с существующей застройкой района, с соблюдением норм этажности и инсоляции».

Проект комплексного развития центра города обсуждался на совместном заседании комитетов городской Думы. Депутаты поддержали инициативу Администрации Сургута и отметили важность выбора в пользу КРТ как наиболее актуального и экономически обоснованного подхода.

Депутат думы Сургута Богдан Гужва напомнил, что в прошлом инвесторам уже предлагались различные проекты общественно-деловой застройки на этой территории, но интереса они не вызвали: «В условиях, когда приоритетным является многоэтажное жилищное строительство, это единственный экономически оправданный вариант развития данной территории. Отрадно, что на данное направление есть спрос. Город развивается, и мы должны идти в ногу со временем».

Таким образом, обновление «ядра» центра Сургута обещает стать масштабным и важным городским проектом. Впереди – выбор инвестора, детальная проработка планировки и активное участие горожан в обсуждении будущего облика этой территории.

При поддержке Администрации Сургута


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14 мая в 12:32, просмотров: 50, комментариев: 0
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