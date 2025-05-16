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​В Сургутском районе откроется 38 лагерей для детей

Сургутский район отправит на отдых более 700 детей в другие регионы России

​В Сургутском районе откроется 38 лагерей для детей
Фото и видео: Андрей Трубецкой / vk.com

Летняя оздоровительная кампания в Сургутском районе стартует 2 июня. До этого времени − вплоть до 27 мая − лагеря проходят все необходимые проверки. Об этом сообщил глава района Андрей Трубецкой.

«Госпожнадзор проводит консультации и тренировочные эвакуации, проверяет систему противопожарной защиты и пути эвакуации. Представители районной поликлиники проводят медосмотры сотрудников, которые будут работать с ребятами, проверяют соблюдение санэпидрежима. Территорию вокруг школ обрабатывают от клещей», − подчеркнул он.

Всего в районе откроется 38 лагерей с охватом 4 112 детей. Это 20 пришкольных лагерей, четыре лагеря труда и отдыха, на базе детских школ искуссив, по одному: в районном центре социальной помощи семье и детям, в Солнечной школе-интернате – для детей с ОВЗ, в Русскинской – «Кар-Тохи. Навыки будущего» и в Ляминой – «Атлас талантов Югры».

Ожидаются также новые лагеря от Центра детского творчества: «Лето для гениев» в Белом Яре, «Территория детства» в Лянторе и «Эшелон Победы» в Федоровском.

Благодаря увеличению финансирования из окружного бюджета почти на 42 миллиона рублей в этом году удалось приобрести на 289 путевок больше, чем в прошлом − всего 1 177.

767 юных жителей Сургутского района отправятся на отдых за пределы Югры − в Дагестан, Татарстан, Башкортостан, а также в Тюменскую, Новосибирскую, Челябинскую и Свердловскую области. Родителям предстоит оплатить только проезд, а многодетным семьям расходы на дорогу компенсируют − до 20 тысяч рублей на одного ребенка.


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Сегодня в 12:21, просмотров: 76, комментариев: 0
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