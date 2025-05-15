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Врачи Сургута впервые провели сложнейшую операцию при раке поджелудочной железы

Сургутские врачи провели сложнейшую операцию, ранее доступную только в федеральных центрах

Врачи Сургута впервые провели сложнейшую операцию при раке поджелудочной железы
Фото: СОКБ

Врачи Сургутской окружной клинической больницы впервые выполнили дуоденопанкреатэктомию при раке поджелудочной железы. До этого пациенты с таким диагнозом направлялись только в федеральные центры, однако сургутские хирурги успешно провели сложнейшее вмешательство на месте.

Пациенткой стала 53-летняя Марина Шараева, учитель русского языка и коренная сургутянка. Ее экстренно доставили в больницу с симптомами механической желтухи. Позднее врачи обнаружили новообразование в поджелудочной железе.

«Все случилось внезапно: на работе заметила, что склеры пожелтели, и сразу же обратилась в больницу. Билирубин был очень высоким. Хирурги смогли его купировать, но процесс оказался долгим – в больнице я провела почти месяц, если не больше. Тогда же врачи обнаружили новообразование на поджелудочной железе» – делится Марина.

Хирурги провели установку стента для снятия желтухи, а после стабилизации состояния коллегиально приняли решение об оперативном вмешательстве. Несмотря на предложение пройти лечение в федеральном центре, Марина отказалась.

«Когда я еще была в хирургии, собрался консилиум – пришли все врачи, в том числе онколог Каримов Ильнур Миратович. И вот, не знаю почему, но, когда он на меня посмотрел и сказал: «Куда поедете?» – у меня не осталось ни секунды сомнений, что оперироваться должна именно здесь, у него. Я сразу сказала: «Буду лечиться только в Сургуте». Я здесь родилась, я – коренная сургутянка. И полностью доверяю нашим врачам – они действительно квалифицированные», – говорит женщина.

Операция длилась 6 часов. Врачи выполнили удаление поджелудочной железы, резекцию верхней брыжеечной вены, и удаление регионарных лимфоузлов.

«Командная работа – ключевой фактор успеха. В нашем случае оперировала команда хирургов, прошедших специализированное обучение в федеральном центре имени Блохина. Не менее важна роль анестезиологов, реаниматологов, лечащих врачей и медицинских сестер, которые обеспечивают послеоперационное восстановление. Без ложной скромности скажу: мы гордимся этим результатом. Подобные операции выводят хирургию на новый уровень, но главное - они приносят пользу пациентам», – делится врач-онколог Сергей Полозов.


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Сегодня в 15:20, просмотров: 60, комментариев: 0
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