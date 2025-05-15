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​Куда сходить в Сургуте на выходных 17-18 мая? // АФИША

Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

​Куда сходить в Сургуте на выходных 17-18 мая? // АФИША
Фото: Городской культурный центр / vk.com

17 мая

Творческая суббота в библиотеке

Место проведения: Библиотека №15, проспект Мира, 37/1. Время: 11:00.

В библиотеке пройдет мероприятие «Во всем цвету», на котором участники поговорят о жизни и творчестве советского художника и ботанического иллюстратора Александра Шипиленко. А на мастер-классе «Все в сад!» каждый желающий сможете создать собственную книжную закладку с ботанической иллюстрацией в акварельной технике.

Также в течение дня участники встречи смогут продемонстрировать свою смекалку и словарный запас в интеллектуальной игре «Словарный калейдоскоп».

Телефон для справок: 31-89-15. Вход свободный. 16+

Экскурсия по выставке «Чтобы помнили..»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр, третий этаж. Время: 14:00.

Для сургутян проведут экскурсию по выставке, посвященной 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Экспозиция собрала произведения живописи и скульптуры из фондов сургутского музея, Государственного художественного музея Ханты-Мансийска и частных коллекций.

Телефон для справок: 51-68-10, 51-68-11. Цена билета: дети от 4 до 6 лет – 50 рублей, дети от 7 до 18 лет ‒ 100 рублей, взрослый – 200 рублей. 6+

Открытие выставки «Про девочку»

Место проведения: Культурный центр «Порт», улица Майская, 10. Время: 15:00.

В Сургуте состоится открытие выставки московской художницы Наталии Лукомской «Про девочку», которая погрузит зрителей в мир размышлений о детстве, взрослении, женственности и вечных вопросах бытия. На выставке представлено 52 картины, объединенных общей темой. Участники смогут познакомиться с творчеством художника, погрузиться в мир детских воспоминаний и философских размышлений, найти ответы на важные вопросы о себе и окружающем мире, получить эстетическое удовольствие от ярких и выразительных работ.

Телефон для справок: 24-25-62. Цена билета: 300 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

«Ночь музеев» в галерее «Стерх»

Место проведения: Галерея современного искусства «Стерх», улица Магистральная, 34/1. Время: с 15:00 до 21:00.

Посетителей Галереи «Стерх» ждет знакомство с историей, памятными местами и знаковыми личностями Сургута.

Художник Юрий Таныгин расскажет, как финно-угорские мифы, легенды и их герои могут быть темой для современного творчества.

Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина представит выставку книг по краеведению и проведет музыкальный квиз.

Традиционно маленьких посетителей и их родителей ждут народные детские подвижные игры, серии настольных игр «Югратека» и мастер-классы, которые в этом году посвящены героям сказок.

Гости акции смогут познакомиться с выставками «В бесконечности городов» Марии Сусаренко и «Ты ходишь под звездой как под короной» Виктора Норкина.

В завершении мероприятия прозвучит музыка российских и зарубежных композиторов в исполнении сургутских музыкантов.

Телефон для справок: 35-09-78. Цена билета: 300 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+

«Ночь музеев» в культурном центре «Порт»

Место проведения: Культурный центр «Порт», улица Майская, 10. Время: с 16:00 до 21:00.

Программу откроет новая выставка московской художницы Наталии Лукомской «Про девочку». Также в программе запланированы:

‒ лекция Наталии Лукомской о мире детских воспоминаний, поисках ответов на важные вопросы о себе и окружающем мире;

‒ читакль Летучего театра «Тайна одной истории», в котором актеры с помощью текста и музыки создадут настоящую атмосферу тепла, погружая каждого слушателя в глубины своих чувств;

‒ музыкальное выступление дуэта «OneDay», который исполнит акустические кавер версии известных произведений зарубежных и российских исполнителей.

Взрослых и детей мероприятия ждет множество увлекательных творческих активностей: «Мегаквиз», викторина, арт-занятия по созданию коллажей, монотипии, работе с природными материалами и нейрографике (с художницей Еленой Устенко).

Телефон для справок: 24-25-62. Цена билета: 300 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+

«Ночь музеев» в мультимедийном историческом парке «Россия ‒ Моя История. Югра»

Место проведения: Исторический парк «Россия ‒ Моя История. Югра», улица Мелик-Карамова, 4/4. Время: с 18:00 до 23:00.

В программе мероприятий запланирована встреча с представителями клуба исторической реконструкции «Арсенал», мастер-класс от центра беспилотных технологий «Северная пчела», просмотр фильма «Корочка хлеба» и встреча с режиссером В. Карташовой, концерт группы «РЭволюция», а также экскурсии по экспозициям парка.

Телефон для справок: 58-90-90. 6+

«Ночь музеев» в Сургутском краеведческом музее

С 18:00 до 24:00 желающие смогут посетить все площадки Сургутского краеведческого музея по единому входному билету: Музейный центр, «Купеческая усадьба. Дом купца Г.С. Клепикова», Центр патриотического наследия и Мемориальный комплекс геологов-первопроходцев «Дом Ф.К. Салманова».

С подробной афишей мероприятий в «Ночь музеев» можно ознакомиться здесь.

18 мая

Спектакль «Крайний случай»

Место проведения: Зал МАУ «ТАиК «Петрушка», улица Энгельса, 11. Время: 13:00.

Юных и взрослых жителей и гостей Сургута приглашают на спектакль по мотивам повести-сказки Ильи Туричина. Постановка рассказывает о подвигах русского богатыря ‒ солдата Ивана, который отправляется на войну защищать свой дом, народ и свою землю от полчища захватчиков. В доступном формате зрителям расскажут о стойкости русского человека, о его жертве ради Победы и Жизни, о том, что прежде всего нужно оставаться Человеком.

Телефон для справок: 34-48-18, 63-71-95. Цена билета: 500 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+

Экскурсия по выставке «Ми-ми-мишки» и мастер-класс

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2 Музейный центр, третий этаж. Время: 14:00.

Горожан приглашают на экскурсию по удивительной выставке «Ми-ми-мишки». Помимо этого, в Музейном центре состоится мастер-класс по созданию открытки в смешанной технике.

Телефон для записи: 51-68-11. Цена билета: детям от 4 до 6 лет – 50 рублей, детям от 7 до 18 лет – 100 рублей, взрослый – 200 рублей. 6+

Концерт «Родные люди»

Место проведения: Городской культурный центр, проспект Набережный, 56. Время: 19:00.

На сцене выступит Образцовый художественный коллектив ансамбля танца «Калына». Талантливые участники расскажут трогательную историю о необыкновенном чувстве родства, а также представят новые хореографические постановки, в которых переплетутся элементы танцев разных культур и народов.

Телефон для справок: 60-58-60. Касса: 24-02-80. Цена билета: 400 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+


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Сегодня в 15:11, просмотров: 76, комментариев: 0
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