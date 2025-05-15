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В Сургуте подвели итоги «Журналиста года» − победителем номинации «Надежда» стал корреспондент СИА-ПРЕСС

Депутат Думы Сургута принял участие в церемонии награждения «Журналист года»

В Сургуте подвели итоги «Журналиста года» − победителем номинации «Надежда» стал корреспондент СИА-ПРЕСС
Фото: siapress.ru

В Сургуте состоялась церемония награждения победителей юбилейного городского творческого конкурса «Журналист года − 2024». На участие в конкурсе было подано более 60 персональных и коллективных заявок от свыше 30 средств массовой информации.

В мероприятии принял участие депутат Думы города Михаил Гринченко. Он отметил важную роль журналистов в сохранении городской истории и объективной хроники событий:

«Газета, журнал, выпуск новостей, а сегодня еще и интернет-ресурсы – это история города, района, округа, страны. Журналисты знакомят нас с новостями, которые завтра-послезавтра уже станут историей. Важно, чтобы эта история писалась объективно. Я желаю всем успехов в такой интересной, такой сложной и нужной работе!» − сказал народный избранник в приветственном слове.

Михаил Гринченко также вручил награды победителям в номинации «Объектив мастера» имени Ю.Г. Мингалёва. Лауреатами стали телеоператор ООО «ТРК Сургутинтерновости» Юрий Шаповалов и фотокорреспондент газеты «Нефть Приобья» Сергей Балашов.

Корреспондент СИА-ПРЕСС Антонина Арямова одержала победу в номинации «Надежда» имени Н.А. Гареевой». Эта награда вручается молодому журналисту, наиболее ярко проявившему себя в течение года.

По итогам конкурса журналистами года стали корреспондент ООО ТРК «Сургутинтерновости» Карина Алексанян; шеф-редактор газеты «Сургутская трибуна» Наталья Рассказова и выпускающий редакции радиовещания ООО ТРК «Сургутинтерновости» Антонина Сахарова.


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15 мая в 14:31, просмотров: 958, комментариев: 3
Комментарии:
Alkonowa1ow
15 мая в 18:29
Поздравлю победителей конкурса «Журналист года-2024» и желаю всем новых творческих успехов и удач! Особое поздравление журналисту СИА- ПРЕСС Антонине Арямовой с победой в номинации «Надежда» имени корреспондента газеты «К победе коммунизма» - «Сургутская трибуна» Н.А. Гаревой. Журналист Надежда Гареева, с которой я был знаком, запомнилась мне, как талантливый журналист, как человек боровшийся в газетных статьях за правду и справедливость, как не прогнувшийся под тяжким бременем перемен и времён журналист с большой буквы. И статьи Антонины Арямовой достойное продолжение дела Надежды Гареевой в нашей современной жизни. Новых творческих успехов Вам, Антонина!
Серж
15 мая в 19:10
Да! А нас стариков, забыли. Зачем вспоминать? Пишут всякую ерунду, патриотическую.
6xz34e
15 мая в 22:43
Поздравляем!Дорогу Молодым!
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