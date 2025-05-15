Сургутские энергетики построили новую ЛЭП для трех дачных поселков

Под Сургутом построили новую линию электропередачи, которая обеспечит светом несколько дачных кооперативов. Линия напряжением шесть кВ соединяет подстанцию №121 с крупным дачным массивом «Прибрежный», говорится в пресс-релизе «Сургутских городских электрических сетей».

«Энергообъект построен в рамках инвестиционной программы компании, затраты на строительство составили 19,2 млн. рублей. Ввод этой линии ‒ важный этап модернизации энергоинфраструктуры садовых товариществ. Новая ЛЭП снизит нагрузку на существующие сети, повысит надежность электроснабжения потребителей в дачных кооперативах», ‒ отметил и.о. главного инженера СГЭС Андрей Желещиков.

В ближайшее время к новой ЛЭП будут поэтапно подключать дачные товарищества «Прибрежный», «Энергостроитель» и «Дорожник» ‒ всего более 3 200 домовладений.

Параллельно СГЭС строит еще одну подстанцию 35/6 кВ для снабжения электричеством дачных кооперативов «Победит-1» и «Победит-2», где живет более 6 000 человек. Сейчас работы завершены наполовину: готов фундамент, установлены трансформаторы и оборудование.