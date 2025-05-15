Под Сургутом произошло смертельное столкновение двух легковушек

Сегодня утром, 15 мая, в Сургутском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Авария случилась на 42-м километре автодороги «Сургут ‒ Когалым», сообщает пресс-служба ГАИ Югры.

«По предварительным данным, водитель 1999 года рождения, управляя автомобилем «BMW» допустил выезд на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «CHANGAN» под управлением водителя 1985 года рождения», ‒ говорится в сообщении.

В результате аварии пассажир «BMW» погиб на месте. Оба водителя и два пассажира «CHANGAN» получили травмы различной степени тяжести. Всех пострадавших доставили в Сургутскую травматологическую больницу. Обстоятельства ДТП уточняются, проводится проверка.