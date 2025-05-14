Сургутские врачи стали лучшими медицинскими специалистами Югры

Десять сотрудников Сургутской окружной клинической больницы признаны лучшими в Югре по итогам второго этапа Всероссийского конкурса врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием ‒ 2025. Итоги подвел Департамент здравоохранения ХМАО, сообщает пресс-служба СОКБ.

Победителями в профессиональных номинациях стали:

Елена Калюжная ‒ «Лучший акушер-гинеколог»

Валентина Видуто ‒ «Лучший врач-эксперт»

Ольга Самойлова ‒ «Лучший инфекционист»

Алексей Мордовский ‒ «Лучший онколог»

Елена Васильева ‒ «Лучший оториноларинголог»

Елена Бархатова ‒ «Лучший офтальмолог»

Тигран Варданян ‒ «Лучший врач по диагностическим исследованиям»

Надежда Великоцкая ‒ «Лучший санитарный врач»

Галина Головская ‒ «Лучший фармацевт»

Кроме того, Ольга Рахвалова заняла третье место в номинации «За верность профессии» в конкурсе для специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием.

Конкурс ежегодно выявляет лучших представителей здравоохранения России, отмечая их вклад в развитие системы и заботу о пациентах. Победители представят Югру на федеральном этапе.