Судьбу «газпромовской свечки» в Сургуте решат окружные власти

Недостроенное здание «Газпрома» в Сургуте официально передали на баланс властей ХМАО. Эту информацию подтвердили на совместном заседании комитетов городской Думы.

«Округ будет решать: либо это будет многофункциональное здание окружного значения, либо все-таки определенные социальные объекты будут расположены. Вопрос открытый», − поделился директор департамента архитектуры и градостроительства администрации Сургута Иван Сорич.

Напоминаем, здание площадью 25,5 тысячи квадратных метров начали возводить для «Газпром переработки», но стройка остановилась восемь лет назад − после переезда компании в Санкт-Петербург.

Три года назад объект перешел в распоряжение города, однако продолжить работы не удалось – не хватило финансирования. Ранее стало известно, что ремонт «газпромовской свечки» будет стоит более шести миллиардов рублей.