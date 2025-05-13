Около 400 сургутян вышли на традиционный субботник в честь 80-летия Победы

Около 400 жителей Сургута приняли участие в общегородском субботнике, приуроченном к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Накануне праздника горожане очистили улицы от прошлогодней листвы и мусора. В порядок привели десять городских локаций, в том числе проспект Ленина, улицы Энергетиков, Гагарина, Магистральную и Маяковского. Об этом сообщает администрация Сургута.

По словам директора МКУ «Лесопарковое хозяйство» Ирины Николаенко, число желающих принять участие в таких мероприятиях растет с каждым годом.

«В субботнике приняли участие неравнодушные жители, которые заранее подали заявки, сотрудники Администрации города, Думы Сургута, а также представители политических партий и общественных организаций. Можно сказать, что все больше людей принимают участие в субботниках. По сравнению с подобным мероприятием прошлого года, количество желающих принять участие значительно возросло. В этом году у нас запланировано много субботников в рамках различных акций, как общероссийских, так и окружных, городских», – заявила она.

В прошлом году жители Сургута помогли очистить около 150 тысяч квадратных метров, было вывезено порядка 25 тысяч мешков мусора – это около 80 грузовиков.

Следующий общегородской субботник запланирован на 16 и 17 мая. В эти дни горожане будут наводить порядок на территориях, благоустроенных в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Принять участие может каждый: нужно подать заявку в МКУ «Лесопарковое хозяйство» по телефону 95-80-27.

Напоминаем, неравнодушные жители дома на Гагарина, 34 в Сургуте также вышли на традиционный субботник и очистили территорию от мусора.