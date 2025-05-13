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​В Сургуте перекрыли улицу Бахилова ‒ впереди масштабный ремонт

За сезон в Сургуте обновят семь улиц и десять тротуаров

​В Сургуте перекрыли улицу Бахилова ‒ впереди масштабный ремонт
Фото: СургутИнформ-ТВ

Вчера, 12 мая, в Сургуте перекрыли движение транспорта по улице Бахилова. На участке от улицы Бажова до проспекта Ленина стартует капитальный ремонт. Согласно информации с дорожной таблички, завершить работы планируют к 30 сентября 2025 года, сообщают журналисты СургутИнформ-ТВ.

По словам дорожников, сегодня, 13 мая, на объект выйдет спецтехника, а сам ремонт начнется в среду. Обновление Бахилова проходит в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», с привлечением федерального и окружного финансирования.

В этом сезоне по нацпроекту также отремонтируют проспект Ленина (от Магистральной до Майской), улицы Югорскую и Юности. Дополнительно за счет местного бюджета запланированы работы на развязке улицы Аэрофлотской, Профсоюзов (от Лермонтова до Островского) и Шидловского в районе ПИКС. Также мэрия предусмотрела обновление десяти тротуаров в разных частях города.

Ранее мы писали, что на 2025 год в Сургуте запланирован ремонт 14 проездов по улицам около: Чехова 4/1, Чехова 4/3, Ленина 18, 29, Островского 30, Бахилова 1, 3, 11 и 26 , Декабристов 12/1, Киртбая 25, Взлетный 9, Кукуевицкого 18, Мира 35, Аэрофлотская 13, 15.


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Сегодня в 10:21, просмотров: 292, комментариев: 0
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