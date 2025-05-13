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​Сургутская ГРЭС-2 провела капитальную инспекцию ПГУ-410 МВт производства GE

В России в условиях санкций это вторая по уровню сложности капитальная инспекция ПГУ мощностью более 400 МВт, выполненная ПАО «Юнипро»

​Сургутская ГРЭС-2 провела капитальную инспекцию ПГУ-410 МВт производства GE
Фото: ПАО «Юнипро»

В филиале «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» успешно завершена капитальная инспекция парогазовой установки мощностью 410 МВт (ПГУ-410) производства GeneralElectric на энергоблоке №8. Работы проводились после 96 тыс. часов наработки энергоблока, введенного в эксплуатацию в 2011 году.

Силами специалистов центра ремонта и технического перевооружения ПГУ и сотрудников Сургутской ГРЭС-2 с привлечением порядной организации из дружественной страны проведена капитальная инспекция газовой турбины (ГТУ) типа 9FAпроизводства GeneralElectricустановленной мощностью 275 МВт. Выполнена разборка ГТУ, произведена замена частей горячего такта и частей камеры сгорания газовой турбины. Показатели газовоздушного тракта приведены к паспортным значениям завода-изготовителя. Проведена инспекция вспомогательных систем ПГУ – масляной, гидравлической, системы АСУТП и КИП, ПО, системы пожаротушения, системы промывки компрессора, системы возбуждения и тиристорного пускового устройства (ТПУ).

В ходе инспекции паровой турбины типа D10 производства GeneralElectricустановленной мощностью 135 МВт произведена разборка паровой турбины (включая цилиндры высокого/среднего и низкого давления) со снятием всех замеров по проточной части. Выполнена дефектация статорных, роторных элементов паровой турбины, включая все элементы диафрагм. Проведены инспекции вспомогательных систем регулирования и парораспределения. АО «ВТИ» провело восстановительный ремонт лопаток последних ступеней ротора низкого давления паровой турбины методом электроискрового легирования. Также была выполнена замена терминала электрических защит блока производства GeneralElectric на терминалы российского производства ООО НПП «ЭКРА».

Проведен эксплуатационный контроль металла элементов проточной части турбин, корпусных элементов, трубопроводов пара и горячей воды, в том числе проведена экспертиза промышленной безопасности с продлением ресурса поверхностей нагрева котла-утилизатора.

Также выполнена инспекция генератора типа 390H производства компании GeneralElectricс выводом ротора генератора, инспекцией статора и проведением всех необходимых электрических испытаний. Провели проверку плотности заклиновки статора генератора.

В ремонтных работах на ПГУ-410 было задействовано около 100 человек – персонал ПАО «Юнипро» (включая сотрудников Сургутской ГРЭС-2 и специалистов московского представительства) и сотрудников подрядных организаций из дружественных стран.

Пусконаладка и приемо-сдаточные испытания проведены в полном объеме. В результате проведенной капитальной инспекции энергоблок №8 Сургутской ГРЭС-2 готов нести установленную нагрузку до следующего регламентного инспекционного ремонта, который предусмотрен через 24 000 часов наработки.

Отметим, что в России в условиях санкционных ограничений это уже вторая по уровню сложности и составу работ капитальная инспекция ПГУ мощностью более 400 МВт, которая выполнена ПАО «Юнипро» без участия компании-производителя оборудования. В январе 2025 года на Шатурской ГРЭС завершена большая капитальная инспекция парогазовой установки мощностью 400 МВт (ПГУ-400) производства GeneralElectric.

До конца 2025 года в ПАО «Юнипро» планируется проведение еще одной капитальной инспекции подобного уровня на ПГУ-400 МВт производства GeneralElectric.


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Сегодня в 09:52, просмотров: 235, комментариев: 0
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