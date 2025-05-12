Как Сургут отметил 80-летие Победы

Сургут присоединился ко всей стране в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Для горожан и гостей города была подготовлена насыщенная программа, охватившая сразу несколько площадок. Центром притяжения, как и всегда в этот день, стал Мемориал Славы, где сургутяне возложили цветы к Вечному огню в знак благодарности павшим героям.

Одними из первых память соотечественников, отдавших жизнь за Родину, почтили ветераны, участники специальной военной операции, представители патриотических организаций, национальных и религиозных объединений. К ним присоединились представители администрации, депутаты разных уровней и сотрудники крупнейших городских предприятий.

Глава города Максим Слепов обратился к сургутянам с поздравлением: «Поздравляю всех с 80-летием Великой Победы! Преклоняюсь перед стальной волей предков, которые нашли в себе невероятные силы для того, чтобы преодолеть все тяготы войны и поднять страну из руин. Главное пожелание в День Победы – это пожелание мира, ведь за него было пролито слишком много крови. Сегодня мы празднуем Победу в условиях специальной военной операции, и все ее участники – герои. Никто не забыт, ничто не забыто».

К словам поддержки присоединился депутат Государственной Думы и бывший глава Сургута Вадим Шувалов: «Сургутяне внесли огромный вклад в Победу. За считанные месяцы после начала войны из города начали передавать продукцию на фронт. Только благодаря таким людям мы победили!»

Особое внимание на церемонии было уделено Николаю Давиденко – бывшему несовершеннолетнему узнику концлагеря Маутхаузен, родившемуся там в 1943 году. «Поисковые отряды до сих пор находят останки пропавших без вести и устанавливают личности. За это – отдельная благодарность», – отметил он.

Церемония завершилась торжественным маршем патриотических объединений: прошли представители силовых структур, ветераны, школьники — победители смотра «Строя и песни». В сопровождении военных песен была провезена копия Знамени Победы.

Впечатляющим событием стало шествие «Бессмертного полка». После двухлетнего перерыва сургутяне снова вышли на улицы с портретами родных, воевавших на фронтах и трудившихся в тылу. В шествии приняли участие более 82 тысяч человек. Колонну возглавил Максим Слепов, неся портрет деда — Николая Кривошеева. Градоначальник отметил, что эта акция оказалась красноречивее любых слов, подчеркнув единение сургутян и важность общей памяти. «Я испытываю огромную гордость. В глазах собравшихся вижу неподдельную радость оттого, что у нас наконец появилась возможность вместе, единым строем, пройти в «Бессмертном полку» с портретами наших героев», — поделился глава города.

Многие участники шествия пришли целыми семьями. В строю – представители разных поколений, от ветеранов до школьников. Колонна, украшенная флагами и звучанием военных песен, прошла по улицам Университетской, Энгельса и Гагарина и завершила путь у Мемориала Славы. Протяженность шествия составила несколько километров.

Заместитель председателя Тюменской областной Думы Галина Резяпова рассказала о своих впечатлениях от участия в акции: «Когда иду в колонне «Бессмертного полка», чувствую то же, что и весь наш народ: радость, гордость, слезы, желание преклониться и в этом поклоне выразить всю любовь и благодарность предкам, тем, кто победил, выстоял, сохранил мир на Земле и обеспечил продолжение жизни не только нашему народу, но и многим народам мира».

В рядах «Бессмертного полка» прошла и Милена Бикбулатова, представитель движения «Волонтеры Победы». Она несла портрет своего прадеда, воевавшего в пехоте: «Он дошел до Берлина. Спасибо ветеранам за их подвиг и стойкость. Мы помним и гордимся».

Кроме пешей колонны, в Сургуте прошла и автоколонна — традиционная акция «Бессмертный автополк». Около 1000 автомобилей и мотоциклов, украшенных портретами, флагами и патриотической символикой, проехали по улицам города. Также в этом году акция «Бессмертный полк» поднялась и в небо: сургутская пилотажная группа «Барсы» подняла в воздух портреты защитников Родины. Уникальная акция объединила тысячи людей, которые заранее прислали авиаторам более трех тысяч фотографий.

В сам праздничный день торжества охватили весь город. Сургутяне возложили цветы к Вечному огню на Мемориале Славы. На четырех городских площадках работали концертные программы. Праздничное настроение сургутянам дарили творческие коллективы города и ансамбль песни и пляски Центрального военного округа из Екатеринбурга. Особое внимание привлекла площадка «Памятные кадры», где на большом экране транслировались документальные ленты, хроники и фильмы о войне.

Помимо общегородских акций, по всему Сургуту проходили локальные, но не менее важные события. Так, в школе №9 Сургута прошла патриотическая акция «Мы помним, мы гордимся», объединившая 5 100 учащихся и 210 педагогов со всех четырех корпусов. Мероприятие началось с минуты молчания, затем все присутствующие исполнили песню «День Победы». На Крылова, 28 учащиеся 9-11 классов вынесли Георгиевскую Ленту, длиной 80 метров. Ее изготовили школьники, педагоги и родители. Закончили венским вальсом и оформлением звезды памяти живыми гвоздиками.

Сотрудники Сургутского краеведческого музея и студенты Политехнического колледжа провели памятную акцию «Сургут. Весна 1945 года». Участники реконструировали исторический митинг, в ходе которого жители Сургута узнали о Победе в Великой Отечественной войне.

«Долгожданное известие о Победе над фашистской Германией советский народ встретил с ликованием. В 11:00 часов 9 мая 1945 года на центральной площади Сургутского райисполкома состоялся многолюдный митинг. Люди кричали: «Ура!», «Да здравствует Победа!», «Да здравствует Сталин!». Этот великий день навсегда останется в памяти народа-победителя как самый трогательный момент в жизни. «Праздник со слезами на глазах» ‒ именно таким он и был» 80 лет назад здесь, в Сургуте», ‒ рассказывают организаторы акции.

Участниками реконструкции стали старожилы Сургута и студенты, которым удалось почувствовать ту радость и гордость, которую переживали сургутяне в 1945 году. Мероприятие стало не просто данью памяти, но и эмоциональным напоминанием о цене победы и ее значении для каждого поколения. Реконструкция была основана на воспоминаниях Петра Мунарева «Так было, так начиналось» и воспоминаниях сургутян «Летопись народного подвига».

К юбилею Победы в Центре культуры «Камертон» открылась фотовыставка «Дети войны», посвященная памяти детей, переживших ужасы Великой Отечественной войны, блокаду Ленинграда, жизнь в тылу и тяготы военного времени. Экспозиция, по словам организаторов, – это не просто воспоминание о прошлом, а урок для будущих поколений.

Инициатором проекта стал начальник Центра культуры «Камертон» Даниил Маркин. Поводом к созданию выставки послужил личный разговор со своей бабушкой – ребенком войны: «В преддверие восьмидесятилетия Победы я разговаривал со своей бабушкой. Она является ребенком войны. И будучи маленьким я слушал рассказы, но не до конца это воспринимал. А когда взрослеешь – осознаешь и понимаешь, что дети войны, кто родился до или во время этих событий, пусть они и были очень маленькие, но на самом деле они пережили не меньше горя, чем наши ратные солдаты. Ни в коем случае не хочется, чтобы наши дети когда-то увидели то, что запечатлено на фотографиях, которые сегодня представлены на выставке».

На снимках – дети блокадного Ленинграда и Югры, которые помогали фронту в тылу: шили валенки, вязали носки, трудились на рыбокомбинатах. Среди них – трагическая фотография Вити Черевичкина из Ростова-на-Дону, расстрелянного за попытку спасти голубей, которых фашисты приказали уничтожить как потенциальных «связных».

Выставка появилась при поддержке местного отделения партии «Единая Россия» и стала победителем регионального грантового конкурса «80 лет Победы». Исполнительный секретарь сургутского отделения партии Алена Соловьева рассказала, средства пошли на печать выставочных материалов и подготовку спектакля «Дети войны. Воспоминания», который покажут 22 июня – в День памяти и скорби.

В целом мероприятия в рамках юбилея Дня Победы в Сургуте объединили, по оценке организаторов, более 135 тысяч человек. Вспоминая подвиг предков, сургутяне вновь подтвердили: Великая Победа живет в сердцах, объединяет поколения и вдохновляет на добрые дела.

При поддержке Администрации Сургута