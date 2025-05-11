Сургут выделит более 7 млн рублей на площадку для выгула и дрессировки собак

В парке «За Саймой» в Сургуте появится площадка для выгула и дрессировки собак за 7,35 млн рублей. Проект предложил региональный общественный фонд помощи бездомным животным «Дай лапу». Его цель – повысить комфорт и безопасность городской среды, а также улучшить культуру содержания домашних животных.

«В связи с недостаточностью инфраструктуры, негативным отношением окружающих, люди с собаками часто собираются для общения и прогулок на полянах в парках, на пустырях, возле детских площадок, на бульварах, в невостребованных спортивных «коробках», образовывая стихийные места для выгула своих питомцев. Такие места не огорожены, часто лишены урн и элементарных удобств. Сложившееся положение приводит к маргинализации людей с собаками», – говорится в тексте инициативного проекта, опубликованного на сайте городской администрации.

По оценкам авторов, площадкой смогут пользоваться до 25 тысяч горожан. Проект включает также мероприятия по повышению культуры содержания собак.

Открытие специализированной площадки запланировано в этом году.

Напоминаем, что место для выгула собак ранее появилось в парке микрорайона 20А.