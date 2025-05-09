10 мая в Сургуте – песни, мастер-классы и литературный квиз

В Сургуте 10 мая горожан ждет насыщенная культурная программа. Так, в библиотеке № 15 пройдет досугово-игровая суббота. Юные и взрослые горожане могут поучаствовать в интеллектуальной игре «Дорогами войны». Квиз будет посвящен теме Великой Отечественной войны в художественной литературе. В течение дня также будет проводиться литературная игра с ассоциациями «Найди пару».

В Центре культуры «Камертон» состоится внутристудийный конкурс по танцевальному спорту «Вальс Победы». Его проведет студия спортивного бального танца «Даймонд». Зрителей ждут яркие выступления и праздничное настроение.

Сургутский художественный музей подготовил мастер-класс «Дорога к прекрасному». Участники создадут декоративную композицию с ночным пейзажем, используя акриловые краски.

Завершит день отчетный концерт студии «Территория музыки» в Доме культуры «Невесомость». В программе – песни военных лет и современные композиции, посвящённые 80-летию Победы. Выступят воспитанники студии.