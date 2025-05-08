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В России продолжают отменять и задерживать авиарейсы – Сургут не исключение

В Сургуте продолжают отменять и задерживать авиарейсы в Москву

В России продолжают отменять и задерживать авиарейсы – Сургут не исключение
Фото: Аэрофлот

Сегодня, 8 мая, в аэропорту Сургута зафиксированы отмены рейсов. Не состоялся вылет SU1517 в Москву и прибытие самолета SU1516 из столицы. Причина – ранее введенные ограничения на использование воздушного пространства над московским авиаузлом.

Вылет

Прибытие

«В связи с введенными ранее временными ограничениями по использованию воздушного пространства в аэропортах Москвы, отмечаются изменения в расписании движения воздушных судов», – раннее прокомментировали СургутИнформ-ТВ в пресс-службе сургутского аэропорта.

По информации портала MSK1.RU, на утро 8 мая в московских аэропортах отменены и задержаны около 100 рейсов. Некоторые пассажиры не могут вылететь уже вторые сутки. Как сообщает транспортная прокуратура, в Шереметьево задержано 15 вылетов и 12 прилетов, в Домодедово – 14 вылетов, во Внуково – 18 вылетов и 26 прилетов, в Жуковском – 4 вылета и 5 прилетов.

Тем временем телеграм-канал «Авиаторщина» сообщает, что пассажирам начали приходить выплаты по страховке. По состоянию на полдень 8 мая, автоматическая система моментальных страховых выплат «АльфаСтрахования» зафиксировала более 300 задержанных рейсов. Уведомления о возможности получить компенсацию получили 804 человека, 150 уже оформили выплаты.

Напоминаем, накануне в Сургуте переносились рейсы в Москву и Санкт-Петербург. Самолет «ЮТэйр» ЮТ469 сдвинули с 7:40 на 16:00, SU1513 от «Аэрофлота» – с 8:00 на 16:20. Задерживались и прилеты в Сургут, включая SU1512, SU1516 и ЮТ247В. Причиной стал массированный налет беспилотников на Москву – об атаке сообщил мэр столицы Сергей Собянин.


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Сегодня в 13:47, просмотров: 74, комментариев: 0
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