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​В Сургуте отметили 80-летие Победы торжественным концертом и вручением наград

В Сургутской филармонии прошел праздничный концерт к 80-летию Великой Победы

​В Сургуте отметили 80-летие Победы торжественным концертом и вручением наград
Фото: администрация Сургута

В Сургуте состоялся торжественный концерт, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие прошло в филармонии и собрало более 750 гостей – ветеранов, представителей общественных организаций, военных, педагогов, родственников бойцов и горожан.

«Гордимся Великой Победой! Весомый вклад внесли сургутяне, имя каждого высечено в камне на нашем Мемориале Славы. И 80 лет спустя помним подвиг советского народа на фронте и в тылу! Свидетелей победного мая все меньше. И наша задача: сохранить и передать нашим детям и внукам их воспоминания. Не утратить их правду! Согреть вниманием детей войны. Чтим память героев! Чтим поколение победителей, которые выстояли против фашизма и подарили нам свободу. Сегодня независимость и свободу нашей страны в схватке с неофашизмом защищают их внуки и правнуки. Во имя памяти героев Великой Отечественной войны. Не подведем! Никто не забыт! Ничто не забыто! Правда за нами. Победа за нами. С нами Бог!», – поздравил глава Сургута Максим Слепов.

Во время концерта прошла церемония вручения наград. Дмитрий Федосеев получил удостоверение о посмертной награде своего деда – Фёдора Федосеева, награжденного Орденом Отечественной войны II степени.

«Я обратился в военкомат Сургута, где сделал запрос. Спустя столько лет, к счастью, мы получили награду деда. Бабушка рассказывала, что он очень рвался на фронт. Дедушка писал письма и гордился тем, что воевал, но домой, к сожалению, не вернулся. Я им восхищаюсь! Мне очень приятно получить его награду. Мы будем хранить ее в семейном архиве и передавать из поколения в поколение», – рассказал сургутянин.

Также была вручена медаль Минобороны России «Участнику специальной военной операции» Александру Сизову.

Особым подарком для гостей торжества стало выступление мужского хора «Русский формат» из Москвы, который вышел на сцену вместе с сургутскими творческими коллективами и солистами. Зрители услышали духовную музыку в неоклассическом стиле, песни времен Великой Отечественной войны, патриотические композиции, в том числе специально написанные для бойцов, находящихся в зоне СВО, а также популярные советские и современные произведения.

В концерте также приняли участие оркестр духовых инструментов «Сургут Экспресс-Бэнд», солисты филармонии, хоровая капелла «Светилен», сводный детский хор «Таланты Югры», воспитанники Детской хореографической школы №1, юные вокалистки София Олареско и Таисия Хабибуллина, а также жены и матери участников СВО.

Концерт стал частью обширной праздничной программы в честь юбилейной даты – 80-летия Великой Победы, которую подготовили для жителей Сургута. О них – в нашей большой афише.


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Сегодня в 13:35, просмотров: 70, комментариев: 0
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