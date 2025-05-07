В Сургуте сделали светлее путь к историческому памятнику

В Сургуте энергетики СГЭС установили освещение на пешеходной аллее, ведущей к памятнику «Мужеству рыбаков Сургута 1941-1945». Об этом сообщили в пресс-службе компании

Памятник расположен на территории бывшего рыбоконсервного завода, на набережной города. Мемориал, состоящий из трех барельефов, был открыт в 1972 году и посвящен сургутянам – участникам Великой Отечественной войны, а также труженикам тыла.

«Новая подсветка сделает историческое место более комфортным для горожан и туристов, подчеркнув его значимость в память о подвиге сургутян в годы Великой Отечественной войны», – отметил руководитель СГЭС Виталий Пак.

Ранее энергетики также установили светодиодные светильники на территории барельефа «Труженикам рыбокомбината», обеспечив комфортную подсветку скульптуры в темное время суток.