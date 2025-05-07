Власти Сургута объяснили, почему благоустройство набережной начнется с участков со стороны СОКБ

Проект благоустройства правого рукава водохранилища Саймы − от магазина «Изида» до Дворца торжеств − вызвал дискуссию среди сургутян. В частности, основная критика касалась того, почему в первую очередь на голосование вынесли 2.1 и 2.2 части набережной со стороны СОКБ, а не участок ближе к СурГУ, который, по мнению некоторых горожан, более востребован.

Как рассказал корреспонденту siapress.ru заместитель директора по проектированию МКУ «Управление капитального строительства» Андрей Арменчу, реализация начнется с тех участков, которые на сегодня технически проще всего воплотить.

«По правому рукаву водохранилища Саймы у нас проходит довольно-таки обширный проект, он состоит из больших четырех участков. Сейчас мы реализуем один, состоящий из двух этапов. Эти два этапа на сегодняшний день самые подготовленные к реализации, то есть в них мы видим меньше всего каких-то сложностей, связанных с землей, с изъятием, с самозахватом и так далее. Поэтому в первую очередь решили благоустроить именно их. А пока реализуем их, занимаемся остальными, чтобы в дальнейшем уже приступить к следующим этапам», − объяснил чиновник.

Арменчу также подчеркнул, что проект благоустройства обсуждается с общественностью и может быть скорректирован:

«Я напомню, что перед тем, как представить объекты на голосование, обязательно проходит общественный совет, на котором мы выслушиваем много критики, обсуждаем каждый объект. И в дальнейшем, уже перед реализацией, каждый объект проходим совместно с общественными деятелями, со структурами администрации, которые в дальнейшем также будут этот объект содержать. И в процессе, если появляются какие-то дополнительные замечания, предложения, мы стараемся их учесть каким-либо образом. Естественно, есть уже разработанная и утвержденная проектная документация, но какие-то небольшие коррективы мы все-таки пытаемся внести, чтобы они, собственно, устроили всех», − добавил он.

Почему набережную Саймы не нужно разделять на разные проекты и этапы, а сделать за один заход и качественно − в нашем новом выпуске «О чем говорят».