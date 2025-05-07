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​Куда сходить в Сургуте на выходных 8-11 мая? // АФИША

Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

​Куда сходить в Сургуте на выходных 8-11 мая? // АФИША
Фото: Городской культурный центр / vk.com

8 мая

Выставка «Наша Победа!»

Место проведения: Исторический парк «Россия ‒ Моя история», улица Мелик-Карамова, 4/4, первый этаж. Время: с 10:00 до 19:00.

В преддверии 80-летия Великой Победы в Сургуте открылась художественная выставка, посвященная подвигам советского человека, перенесенных на холст с теплотой, болью, надеждой и личным откликом. В экспозиции представлено более 80 работ, созданных непрофессиональными художниками от 16 до 78 лет.

Телефон для справок: 8 (922) 402-13-73. Вход свободный. 0+

Выставка «Тебе, любимый город!»

Место проведения: ИКЦ «Старый Сургут», Дом журналиста им. А.П. Зубарева, улица Энергетиков, 2. Время: с 10:00 до 18:00.

Жители и гости Сургута могут посетить уникальную выставку, в которой представлены работы талантливых учащихся МБУДО ДХШ № 1 им. Л.А. Горды. Все присутствующие увидят не только художественные произведения юных дарований, но и фотографии и документы из архива МБУ ИКЦ «Старый Сургут», которые рассказывают о богатой истории и культуре нашего города.

Телефон для справок: 24-38-89. Цена билета: от 30 рублей. 6+

Мастер-класс «Победа! Память! Герои!»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр, третий этаж. Время: 14:00.

Юные и взрослые горожане могут посетить мастер-класс, посвященный 80-летию Великой Победы. На нем участники создадут декоративные композиции в смешанной технике. Такая поделка станет отличным подарком на 9 Мая.

Телефон для записи: 51-68-11. Цена билета: детский ‒ 200 рублей, взрослый – 300 рублей, семейный – 350 рублей. 6+

Выставка «Книги Победы»

Место проведения: Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина, улица Республики, 78/1, галерея, второй этаж. Время: с 11:00 до 19:00.

В городской библиотеке состоялось открытие выставки «Книги Победы», посвященной Году Защитника Отечества и празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В основу выставки легли 30 произведений художественной литературы, среди них поэтические и прозаические произведения таких знаковых авторов ХХ века как Борис Васильев, Юрий Бондарев, Михаил Шолохов, Константин Симонов, Василий Гроссман и многие другие. У каждого из них была своя война и свое видение произошедшего.

Телефон для справок: 28-56-93. Вход свободный. 12+

9 мая

Празднование 9 Мая в «Старом Сургуте»

Место проведения: ИКЦ «Старый Сургут», улица Энергетиков, 2. Время: с 10:00 до 18:00.

Горожан и гостей Сургута приглашают отметить 9 Мая на территории «Старого Сургута». В программе дня:

С 10:00 до 18:00 ‒ тематическая выставка «Уходили вместе мы на фронт», на которой можно узнать, какой вклад в победу в Великой Отечественной войне внесли сургутяне. Тематическая выставка «Я помню! Я горжусь!», знакомящая посетителей с творческими работами учащихся детской художественной школы № 1 им. Л.А. Горды.

В 11:30 ‒ на центральной площади ИКЦ развернется военно-полевая кухня с настоящей солдатской кашей и горячим чаем, а также состоится концертная программа «Одна весна, одна Победа!».

В 12:00 и 14:00 ‒ состоится познавательная патриотическая программа «Война. Салют. Победа». Участники узнают интересные факты о сургутянах-фронтовиках и о праздновании Победы в Сургуте в 1945 году.

С 12:00 ‒ пройдут открытые творческие мастер-классы по изготовлению памятных сувениров из текстиля и бумаги: «Звезда Победы», «Медаль Победы», «Голубь мира», «Танк» в технике оригами.

Телефон для справок: 24-78-39. Вход свободный. 0+

Празднование 9 Мая в историческом парке «Россия ‒ Моя история. Югра»

Место проведения: Исторический парк «Россия ‒ Моя история. Югра», улица Мелик-Карамова, 4/4. Время: 11:00.

В этот день в историческом парке подготовили большую праздничную программу. Главные события:

В 12:00 ‒ трансляция Парада Победы с Красной площади.

В 14:00 ‒ открытие мультимедийной выставки «Память поколений», а также экскурсия-концерт «Поклонимся мертвым и живым».

В 16.00 ‒ праздничная концертная программа Сургутского колледжа русской культуры.

Телефон для справок: 58-90-90. Вход свободный. 0+

Праздничная программа «Слава Победителям!»

Место проведения: МАУ «Городской парк культуры и отдыха», проспект Набережный. Время: 12:00.

Сургутяне могут отметить 9 Мая на территории городского парка, где пройдет несколько праздничных мероприятий, среди них:

С 12:00 до 13:10 ‒ праздничный концерт с участием коллективов МАУ «ГКЦ»;

С 13:10 до 14:10 ‒ интерактивно-театрализованное представление «Книга памяти»;

С 14:10 до 14:50 ‒ праздничный концерт с участием танцевальной студии «Антрэ», МБУ «Вариант» Клуб «Факел», театральной студии «Роза ветров», вокальной студии «Молодые голоса»;

С 14:50 до 15:00 ‒ финал мероприятия танцевальный флешмоб вальс «Эхо победы», организатор УФСИН России по ХМАО.

Также на территории парка в течение дня будет работать военно-полевая кухня, в которой можно попробовать солдатскую кашу и горячий чай, интерактивная фотозона «Помним!» и две праздничные программы для детей: военно-спортивная игра «Орленок, праздничное агентство «Колба-БУМ» и патриотический квест «Помним сердцем», праздничное агентство «Сказка».

Телефон для справок: 45-74-63. Вход свободный. 0+

«Читающий автобус. Дорогами Победы»

Маршрут №49: от магазина «Москва» до поселка Лесной. Время: с 12:10 до 14:30.

По улицам Сургута проедет «Читающий автобус», посвященный празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Пассажирам прочтут малоизвестные произведения бойцов, не вернувшихся с войны, а также стихотворения, посвященные войне. В автобусе будет царить праздничное настроение и звучать мелодии военных лет.

Телефон для справок: 35-05-90. Вход свободный. 12+

Экскурсия по выставке «Чтобы помнили…»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр, третий этаж. Время: 14:00.

Для сургутян проведут экскурсию по выставке, посвященной 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Экспозиция собрала произведения живописи и скульптуры из фондов сургутского музея, Государственного художественного музея Ханты-Мансийска и частных коллекций.

Телефон для справок: 51-68-10, 51-68-11. Цена билета: от 50 рублей. 6+

Концерт «Окуджава. Эпизоды»

Место проведения: Центр культуры «Камертон», улица Островского, 16/1. Время: 14:00.

В этот день в Сургуте состоится премьера концерта по стихам Булата Окуджавы. Зрители услышат его пронзительную прозу, лиричные творения и откровенные фрагменты интервью.

Телефон для справок: 53-03-17. Цена билета: 100 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 16+

10 мая

Досугово-игровая суббота в библиотеке

Место проведения: Библиотека универсальная № 15, проспект Мира, 37/1. Время: 12:00.

Юные и взрослые горожане могут поучаствовать в интеллектуальной игре «Дорогами войны». Квиз будет посвящен теме Великой Отечественной войны в художественной литературе. В течение дня также будет проводиться литературная игра с ассоциациями «Найди пару».

Телефон для записи: 31-89-15. Вход свободный. 16+

«Вальс Победы»

Место проведения: Центр культуры «Камертон», улица Островского, 16/1. Время: 12:00.

Студия спортивного бального танца «Даймонд» приглашает сургутян на внутристудийный конкурс по танцевальному спорту «Вальс Победы»! Звезды «Камертона» подарят зрителям незабываемые танцы и хорошее настроение.

Телефон для справок: 71-18-18. Билеты можно приобрести в кассе Центра культуры «Камертон». 0+

Мастер-класс «Дорога к прекрасному»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр, третий этаж. Время: 14:00.

Дети и их родители могут создать своими руками красивую декоративную композицию, на которой будет изображен ночной пейзаж. Участники будут рисовать акрилом. Мастер-класс рекомендован участникам старше 14 лет.

Телефон для записи: 51-68-11. Цена билета: детский – 400 рублей, взрослый – 600 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+

Отчетный концерт студии развития и продвижения музыкальных талантов «Территория музыки»

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 18:00.

Любителей музыки приглашают на отчетный концерт студии развития и продвижения музыкальных талантов «Территория музыки», посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Воспитанники студии исполнят песни военных лет и не только.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Вход свободный. 12+

11 мая

Спектакль «Аленушка и солдат»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18, малый зал. Время: 11:00.

Горожане всех возрастов увидят спектакль про бывалого русского Солдата, который ничего не боится. Эта история о находчивости, смелости, смекалке, и любви к Родине.

Телефон для справок: 34-48-18, 63-71-95. Цена билета: 500 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Мастер-класс «Голубь мира!»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр, третий этаж. Время: 14:00.

В Сургутском художественном музее организуют занятие из серии «Животные на войне» и мастер-класс по бумагопластике. Участники создадут своими руками всеми известную поделку «Голубь мира».

Телефон для записи: 51-68-11. Цена билета: детский – 100 рублей, взрослый – 120 рублей. 6+

Концерт «От зимы до осени» ансамбля танца «Хохлома»

Место проведения: Городской культурный центр, проспект Набережный, 56. Время: 14:00.

В этот день на сцене Сургута выступят участницы ансамбля танца «Хохлома». В своих хореографических постановках и завораживающих движениях они воплотят удивительный «характер» каждой поры года. На концерте «От зимы до осени» девушки подарят гостям незабываемое путешествие в мир народного танца, а также поразят своей харизмой, пластичность и обаянием.

Телефон для справок: 60-58-60. Касса: 24-02-80. Цена билета: 400 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+


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Сегодня в 14:31, просмотров: 103, комментариев: 0
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