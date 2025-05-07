Работы по промывке водоводов затронут улицу 30 лет Победы и микрорайоны 16 и ПИКС в Сургуте

Специалисты Горводоканала предупредили сургутян о временном ухудшении качества холодной воды в некоторых районах города. С 12 по 23 мая специалисты СГМУП «ГВК» будут проводить гидропневматическую промывку магистрального водовода на улице 30 лет Победы – на участке от дома №66 до улицы Ивана Захарова.

Отключения холодного водоснабжения не планируется, однако на время работ будут выведены из эксплуатации пять пожарных гидрантов: 227, 228, 229, 230 и 231.

Следующий этап промывок запланирован на 27-30 мая: в это время промоют водопроводные вводы на ЦТП-75 (пр. Мира, 32) и ЦТП-80 (ул. Крылова, 43 и 43/1). Эти работы также пройдут без отключения потребителей.

«По завершению промывок, перед запуском участков водоводов, будет выполнен лабораторный контроль качества. При неудовлетворительных результатах анализов промывка будет произведена повторно. В связи с изменением гидравлических режимов на сетях водоснабжения, возможно кратковременное ухудшение качества ресурса (холодной воды) в ближайших домах», − отметили в пресс-службе СГМУП «ГВК».

Напоминаем, при ухудшении качества холодной воды нужно обращаться в диспетчерские управляющей компании и Горводоканала. Обратиться можно двумя способами: по телефону 45-65-44 (круглосуточно) и через кнопку «сообщить о проблеме» на сайте.