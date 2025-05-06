«Аллею памяти и славы» в Сургуте украсили ко Дню Победы

На «Аллее памяти и славы» в Сургуте исправили обозначение года ко Дню Победы − с 2024 на 2025. Ранее жительница города Александра Т. обратила внимание, что на оформленной клумбе по-прежнему значится прошлогодняя дата, и сообщила об этом в редакцию siapress.ru.

«Аллея ухоженная, все красиво, но дата прошлого года бросалась в глаза. Это же место памяти, и такие детали не должны оставаться без внимания», − поделилась сургутянка.

Как рассказали корреспонденту в пресс-службе АО «Россети Тюмень», после обращения дата была скорректирована в тот же день. «Можете уже посетить участок с правильной датой. Обычно цифры оформляют в виде цветов летом, но поскольку в этом году большой юбилей – 80-летие Победы, и позволила погода, обновили их раньше, отсыпав гранитной крошкой», – пояснили в компании.

Напомним, «Аллея памяти и славы» была благоустроена к 75-летию Победы. Тогда на участке в две тысячи квадратных метров высадили 75 яблонь, установили скамейки, декоративные светильники, а также создали выход к экопарку «За Саймой».