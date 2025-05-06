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​В Сургуте выбирают − обновить тропинки в экопарке «За Саймой» или построить набережную от Дворца торжеств до Университетской

Сургутянам предлагают выбрать, что благоустроят в 2026 году

​В Сургуте выбирают − обновить тропинки в экопарке «За Саймой» или построить набережную от Дворца торжеств до Университетской
Фото: siapress.ru, администрация Сургута

В Сургуте продолжается голосование в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», реализуемого по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». На благоустройство в 2026 году претендуют четыре объекта.

Как рассказал корреспонденту siapress.ru заместитель директора по проектированию МКУ «Управление капитального строительства» Андрей Арменчу, на городской набережной планируют обновить уже существующую многие годы дорожно-тропиночную сеть.

«Основная задача — это обновить все покрытия, потому что, если сейчас пройтись, мы видим, что корневая система многие тропинки уже повредила, где-то асфальт подняла, где-то путь истерся за много лет. Не будем вмешиваться в существующую логистику парка, а именно обновим для того, чтобы обеспечить максимальный комфорт», − пояснил он.

Еще два объекта, представленных на голосование, − это правая часть водохранилища Саймы. Участок протяженностью около 400 метров тянется от Дворца торжеств до улицы Университетской. Здесь планируется создать современную прогулочную зону с местами для отдыха, малыми архитектурными формами, освещением и системой видеонаблюдения.

«По правому рукаву водохранилища Саймы у нас проходит довольно-таки обширный проект, он состоит из больших четырех участков. Сейчас мы реализуем один, состоящий из двух этапов. Эти два этапа на сегодняшний день самые подготовленные к реализации, то есть в них мы видим меньше всего каких-то сложностей, связанных с землей, с изъятием, с самозахватом и так далее. Поэтому в первую очередь решили благоустроить именно их. А пока реализуем их, занимаемся остальными, чтобы в дальнейшем уже приступить к следующим этапам», − поделился подробностями Андрей Арменчу.

Благоустройство набережной правого рукава водохранилища Саймы − от магазина «Изида» до Дворца торжеств − стало предметом обсуждений среди горожан. Основные споры касались приоритетности участков, предложенных к реализации. Так, по мнению владельца ресторана Botanica Алексея Браташова, на голосование вынесли зоны с наименьшей посещаемостью. Он считает, что логичнее было бы начать с участка, расположенного ближе к СурГУ. Об этом также поговорили в очередном выпуске «О чем говорят».

«Я напомню, что перед тем, как представить объекты на голосование, обязательно проходит общественный совет, на котором мы выслушиваем много критики, обсуждаем каждый объект. И в дальнейшем, уже перед реализацией, каждый объект проходим совместно с общественными деятелями, со структурами администрации, которые в дальнейшем также будут этот объект содержать. И в процессе, если появляются какие-то дополнительные замечания, предложения, мы стараемся их учесть каким-либо образом. Естественно, есть уже разработанная и утвержденная проектная документация, но какие-то небольшие коррективы мы все-таки пытаемся внести, чтобы они, собственно, устроили всех», − прокомментировал чиновник.

Отметим, что в этом году запланированы работы по благоустройству территорий, которые победили в голосовании в прошлом году. Среди них:

  • территория в экопарке «За Саймой» − продолжаются работы по созданию дорожно-тропиночной сети из тротуарной плитки и асфальтобетона;
  • парк в 20а микрорайоне, где появится современная детская площадка, освещение, МАФы и дорожки;
  • парк на улице Республики, который Арменчу назвал своим «фаворитом» и выразил уверенность, что он станет настоящей изюминкой сезона.

Всего с 2019 года в Сургуте реализовали более 20 проектов благоустройства.

В администрации отмечают: участие жителей в голосовании критически важно. Это не просто опрос мнения − это механизм, через который муниципалитет получает софинансирование. 80% затрат на реализацию проектов берет на себя федеральный и окружной бюджет, город оплачивает только 20%.

Каждый гражданин Российской Федерации, достигший 14-летнего возраста, может проголосовать за одну из предложенных территорий на цифровой платформе Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России: zagorodsreda.gosuslugi.ru


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Сегодня в 15:48, просмотров: 66, комментариев: 0
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МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjco8fHw реклама на siapress.ru
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjco8fHw реклама на siapress.ru 
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