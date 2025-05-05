В Сургуте школьник увяз по колено в грязи, его вытащил прохожий

В Сургуте у дома №9 по улице Университетской ребенок застрял по колено в грязи. Мальчик не смог самостоятельно выбраться, сообщает издание СургутИнформТВ в своих соцсетях.

«Мальчик самостоятельно не смог выбраться, обе ноги крепко застряли. Он долго там простоял ‒ более 10-15 минут. Друзья попытались ему помочь, даже принесли доски, но вытащить так и не смогли. В итоге ребенка спас проходящий мимо мужчина», ‒ указали в сообщении.

По словам свидетелей, спасатель сам испачкался с головы до ног, но не раздумывая помог. Жители отмечают, что в этом месте уже несколько лет регулярно скапливается грязь, а рядом стоит заброшенный недострой.