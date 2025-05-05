Появились подробности массового ДТП в Сургуте

Вечером 2 мая на улице Профсоюзов в Сургуте произошла авария с участием трех автомобилей. По информации Госавтоинспекции Югры, около 21:10 37-летний водитель Honda не успел затормозить и врезался в остановившийся впереди Haval. От удара внедорожник отбросило на встречную Kia.

В результате столкновения пострадали трое: водитель и пассажир Honda, а также водитель Kia. Все они получили травмы. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Напоминаем, ранее сообщалось, что в результате ДТП в травмцентр Сургута были доставлены водитель Honda, его супруга и ребенок. Мужчина находится в реанимации, его пассажирам была оказана медицинская помощь, после их отпустили домой. Водитель Kia госпитализации не потребовал – лечиться будет амбулаторно.

Всего за выходные на окружных дорогах зарегистрировали семь ДТП, в которых десять человек получили травмы, в том числе два ребенка.