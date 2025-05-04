Проект планетария в Сургуте отложили на неопределенный срок

Планетарий в Сургуте в ближайшие годы строить не будут. Об этом сообщил заместитель главы города Артём Кириленко на брифинге об итогах социально-экономического развития города по итогам I квартала 2025 года. По его словам, проект не заинтересовал частных инвесторов ни в городе, ни в других регионах.

«Планетарий периодически возвращается в информационное поле с точки зрения запроса жителей. Наверное, это интересно – иногда ходить туда, чтобы посмотреть, например, как в музее. Но какой коммерческий интерес может быть объекта? Инвесторы просчитали, сильно большой коммерческой составляющей там нет. Я отношусь к планетарию не как к коммерческому проекту, а как к абсолютно культурному. Затраты на него должны лечь на плечи администрации, другого выбора нет», – прокомментировал замглавы.

Таким образом, проект планетария пока не включен в повестку городского развития.

Напоминаем, в Сургуте могут появиться два термальных комплекса: один инвестор уже подготовил эскиз объекта.