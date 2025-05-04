Администрация Сургута напоминает о мерах безопасности во время ледохода

Ледоход на реке Обь начался в Сургуте. По данным администрации города, на 4 мая уровень воды в Оби составляет 614 сантиметров. Мониторинг паводковой обстановки ведется с 1 апреля в ежедневном режиме.
В управлении по делам ГО и ЧС сообщили, что готовы к любому развитию ситуации и контролируют уровень воды в постоянном режиме.
Жителей и гостей города призвали соблюдать правила безопасности во время ледохода. В частности, категорически запрещено:
– выходить на водоемы;
– переправляться через реку;
– подходить близко к реке в местах затора льда;
– стоять на обрывистом берегу;
– приближаться к ледяным заторам;
– отталкивать льдины от берегов;
– измерять глубину реки или любого водоема;
– ходить по льдинам и кататься на них.