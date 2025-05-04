Большинство участников опроса siapress.ru заявили, что не поедут к морю этим летом

Жители Сургута не спешат паковать чемоданы – большинство опрошенных читателей siapress.ru признались, что в этом году обойдутся без пляжного отпуска. Таковы итоги опросов, проведенных на сайте и в телеграм-канале.

Так, на портале 61% из 118 участников сообщили, что не планируют поездку к морю. В телеграм-канале цифра почти идентична – 60% из 53 проголосовавших.

Среди тех, кто все же собирается отдохнуть у моря, популярностью пользуются черноморские курорты – в Сочи собираются 14,4% опрошенных на сайте и 15% в телеграме. Крым привлек 7,6% и 15% соответственно.

За границу – в Турцию или Европу – собираются чуть больше 11% участников опроса на сайте и 19% пользователей телеграм-канала. Отдых на Балтике и Дальнем Востоке выбирают немногие: по каждому направлению набралось менее 5% голосов.

Напоминаем, часть черноморского побережья России в этом году оказалась вне туристических маршрутов: 150 пляжей не соответствуют санитарным требованиям. В список вошли 141 пляж в Анапе и девять в Темрюкском районе ‒ их признали небезопасными для купания.