Торакальные хирурги Сургута помогли пациенту снова дышать полной грудью

В Сургутскую травмбольницу обратился 64-летний горожанин Юрий Шавров с жалобами на сильную одышку, которая появлялась даже при незначительной физической активности. После обследования специалисты выявили: левое легкое пациента значительно уменьшилось в объеме и не справляется с дыхательной функцией – его сдавливает расслабленная диафрагма, сообщает пресс-служба медучреждения.

«Релаксация купола диафрагмы – состояние, при котором мышца утрачивает способность сокращаться. В основе патологии – повреждение диафрагмального нерва. К таким последствиям приводят воспалительные процессы, вирусные инфекции, травмы, нарушение мозгового кровообращения, операции. И все же при большом разнообразии причин заболевание считается довольно редким. Расслабленная мышца не способна сопротивляться отрицательному давлению плевральной полости, поэтому под его действием поднимается выше обычного, притесняет легкое и не дает ему расправиться. Лечение – только хирургическое. Пластика диафрагмы – это особая техника наложения шва. Операция ювелирная, поскольку толщина диафрагмы не превышает пяти миллиметров, и есть риски повредить окружающие структуры», – указали в сообщении.

Провести сложную пластику диафрагмы взялись заведующий хирургическим отделением Дмитрий Горлов и хирург Евгений Николаев. Врачи выбрали малоинвазивный торакоскопический метод, избежав широкого разреза и снизив нагрузку на организм.

Операция прошла успешно. Уже вскоре после нее пациент отметил, что снова может дышать без затруднений. Сейчас он восстанавливается и готовится вернуться к привычной жизни – ограничения касаются лишь физических нагрузок, и то лишь на первый месяц.