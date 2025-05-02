В кардиоцентре Сургута спасли жизнь ветерану геологоразведки

Свой день рождения Валентина Каленова встретила в Окружном кардиологическом диспансере, где с 2019 года находится под наблюдением специалистов. За это время ей уже проводили стентирование коронарных артерий, а в прошлом году диагностировали аортальный стеноз. Пациентка жаловалась на одышку и боли за грудиной, пишет Депздрав ХМАО.

Учитывая возраст пациентки, врачи приняли решение провести эндопротезирование аортального клапана (TAVI) – современную малоинвазивную операцию, которую в диспансере выполняют с 2012 года. Вмешательство проводится через бедренную вену, без вскрытия грудной клетки и на работающем сердце. Таких операций в округе уже выполнено более 130.

«Методика TAVI разработана специально для оказания высокотехнологичной помощи пациентам высокого риска – это люди пожилого возраста, имеющие сопутствующие заболевания. Данная процедура рекомендуется людям старше 75 лет. У таких пациентов ярко выраженное отложение кальция на створках аортального клапана. Имплантация нового клапана представляет собой сложную процедуру: избыток кальция затрудняет установку, недостаток – повышает риск осложнений. Операция Валентины Сергеевны прошла успешно во многом благодаря профессиональной командной работе на подготовительном этапе, во время выполнения TAVI и уже после оперативного лечения. Сегодня пациентка переведена в палату кардиохирургического отделения», – комментирует заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Александр Горьков.

Валентина Сергеевна родилась в 1940 году, а в годы войны родители привезли ее в молодой Сургут. В 18 лет она уже работала в геологоразведке вместе с Фарманом Салмановым – и до сих пор проводит параллели между сейсмограммами и кардиограммами.

«Сургут так разросся. Оставьте меня в лесу, так я выход найду. В город привезите, так я заблужусь. Столько домов новых, районов, такой кардиоцентр отстроили большой, со всего округа сюда люди приезжают», – отмечает Валентина Сергеевна.

Пациентка стала участницей акции «Ровесникам Победы», приуроченной ко Дню Победы. Врачи вручили ей памятные сувениры, но самым ценным подарком, по ее словам, стало внимание и спасенная жизнь.