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​На площади Сургута живым полотном воссоздали Знамя Победы

В Сургуте более 400 человек создали живое Знамя Победы в честь великой даты

​На площади Сургута живым полотном воссоздали Знамя Победы
Фото: Максим Слепов / vk.com

В Сургуте состоялась торжественная акция «Знамя Победы», приуроченная к 80-й годовщине исторического события – водружению Знамени Победы над Рейхстагом. Мероприятие прошло на Центральной площади города в рамках форума «Голос Югры – это ты!», рассказал глава города Максим Слепов в своих соцсетях.

Более 400 юных активистов, волонтеров, студентов вузов и сузов, а также жителей Сургута стали частью уникального события.

«Радует, что подрастающее поколение знает историю страны, помнит и чтит подвиг нашего народа», – написал мэр Сургута.

Юные югорчане создали живое мозаичное полотно, воспроизводящее Знамя Победы размером 17 на 9 метров.


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Сегодня в 15:05, просмотров: 77, комментариев: 0
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