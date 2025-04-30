Власти Сургута рассказали, что Центральный рынок Сургута станет больше

Центральный рынок Сургута продолжает меняться − проект, переданный инвестору, уже приносит первые результаты. В частности, посещаемость предприятия выросла более чем вдвое − с 12 до 30 тысяч человек в год. Об этом сообщил заместитель главы города Артём Кириленко на брифинге об итогах социально-экономического развития города по итогам I квартала 2025 года.

«То, что касается муниципального предприятия, оно из убыточного превратилось в доходное. Это точно выполнено. Инвестор уже частично реконструирует инженерные сети, просто это не совсем визуально можно заметить. И, соответственно, идет сейчас реконструкция части фасада и части внутренних помещений с левой стороны центрального рынка, это где у нас находился магазин «Комфорт», − поделился с siapress.ru замглавы.

Летом этого года центральную часть рынка закроют для реконструкции крыши. Предприниматели временно переедут во второй и третий залы.

«Это самая дорогостоящая и самая большая часть инвестпроекта. Она уже начнется летом этого года и к осени должна быть закончена. Контур должен быть закрыт к зиме. После этого начнется трансформация фасада. Это планируется либо поздней осенью, либо зимой. Внешний вид полностью соответствует тому, который был заявлен изначально», − указал Кириленко.

По его словам, в результате реконструкции рыночные площади даже превысят первоначальные ожидания. Новые пристройки появятся с левой и правой стороны здания. Как и обещалось, не менее 30% площадей будет отведено под торговлю продуктами питания.

Что касается проблем стихийной торговли, то, по словам чиновника, снижение ее масштабов связано в первую очередь с действиями полиции и контрольных органов. Некоторая часть уличных торговцев по-прежнему не готова переходить на организованные площадки, предпочитая спонтанную торговлю у дома.

«Определенная категория людей воспринимает это как образ жизни: захотел − вышел на улицу, час поторговал, ушел домой. Они не готовы никуда перемещаться», − сказал он.

Проект по созданию официальных павильонов для уличной торговли также не сдвинулся с места. В администрации пояснили, что не могут найти подходящие земельные участки, которые устроили бы и бизнес, и городскую архитектуру.

«Метод «все запретить» не работает. Нужно предлагать альтернативу. Но сейчас ни одно место в центре не подходит, а окраины предпринимателям неинтересны», − пояснил замглавы.

Напоминаем, реконструкцию Центрального рынка в Сургуте инвесторы обещали начать в июне следующего года. Отмечалось, что концепция городского рынка предполагает создание современного пространства в формате фудмолла. Предусмотрены и торговые места для пищевых продуктов, в том числе местного производства, и рестораны национальной кухни, и сцена для проведения развлекательных мероприятий.

Что на самом деле происходит в предпринимательской сфере, где концессии работают хорошо, а где не очень, почему не «взлетел» проект с восстановлением «Авроры» и как дела с модернизацией городского рынка – читайте в нашем интервью.