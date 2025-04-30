Сургут обогнал большинство городов России с населением более 100 тысяч человек по приросту

Сургут оказался на третьем месте по относительному приросту населения в России за 2024-2025 годы в городах с населением более 100 тысяч человек. Об этом сообщили в телеграм-канале «Желтогорье», ссылаясь на данные Росстата.

Как видно из таблицы, на первом месте по приросту населения за 2024-2025 годы в России оказался Грозный – 65 614 человек. Следом идет Балашиха в Московской области – 13 992 человека. И на третьем месте расположился Сургут с приростом в 12 528 человек. Однако в процентном соотношении он уступил другим городам и оказался на седьмом месте с показателем прироста в 2,98%.

Напоминаем, в год 430-летия Сургута численность населения города составила 430 тысяч жителей. Об этом ранее сообщал Максим Слепов на заседании Думы Сургута.

«В год 430-летия города Сургут достиг численности в 430 тысяч жителей. Показателем привлекательности города является естественный прирост населения: за 2024 год – более 3600 человек. Каждый третий горожанин – из числа молодежи. Более чем на полторы тысячи выросло число многодетных семей», − отметил он.