В Сургуте более 400 девятиклассников сдадут ГИА в новом пункте сдачи экзаменов

В Сургуте на базе школы №9 начал работу крупнейший пункт проведения государственной итоговой аттестации для девятиклассников. Он рассчитан на 450 человек и уже полностью подготовлен к приему школьников: установлены металлодетекторы, камеры видеонаблюдения и оборудован штаб. Об этом сообщает администрация Сургута.

«В этом году мы планируем проведение итоговой аттестации для более 5 тысяч выпускников девятых классов. Соответственно, наша главная задача – создать все необходимые условия для сдачи экзаменов в этот важный период для детей. Одним из самых популярных предметов в этом году у выпускников девятых классов впервые стала информатика, экзамен по которой проводится в компьютерной форме. В новом пункте созданы все необходимые условия для сдачи итоговой аттестации по этому предмету», – отметила заместитель директора департамента образования администрации города Сургута Лилия Соловей.

Всего в этом году в Сургуте будут работать 19 пунктов сдачи ГИА. В каждом создан штаб с ответственными за проведение экзаменов. Все аудитории оборудованы двумя камерами, которые фиксируют происходящее с разных ракурсов. За трансляцией в режиме реального времени следят члены штаба, и в случае выявления нарушений – оперативно реагируют.

В новом пункте проведения итоговой аттестации девятиклассники будут сдавать русский язык, математику, географию, химию и информатику.