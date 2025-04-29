В Сургуте планируют построить курорт с термальными бассейнами и саунами

Власти Сургута подтвердили планы по строительству термального курорта и раскрыли первые подробности проекта. Об этом сообщает «Вестник Сургутского района».

По информации администрации города, в настоящее время специалисты определяют подходящую локацию, рассчитывают стоимость проекта и возможные механизмы его реализации. В качестве площадки в настоящий момент рассматривается территория 35А микрорайона в районе базы «Снежинка».

«На сегодняшний день согласовано архитектурно-планировочное решение «Физкультурно-оздоровительный акватермальный комплекс» в микрорайоне 35А города Сургута. Сроки реализации будут определены после завершения инвестором проектноизыскательских работ», – рассказали в мэрии.

Проект термального курорта предусматривает строительство здания акватермального комплекса с саунами и парковкой. Реализация будет осуществляться за счет частных инвестиций – вложений со стороны юридических и физических лиц, а также частных компаний.

Напоминаем, планы по созданию термального курорта озвучил мэр Сургута Максим Слепов во время инвестиционного послания на 2025 год.