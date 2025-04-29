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В Сургуте во второй половине мая начнется масштабная обработка от клещей

В Сургуте проведут тройную обработку общественных территорий от клещей

В Сургуте во второй половине мая начнется масштабная обработка от клещей
Фото: администрация Сургута

В Сургуте акарицидную обработку общественных территорий от клещей планируют начать в мае. Об этом рассказала директор МКУ «Лесопарковое хозяйство» Ирина Николаенко.

По ее словам, обработка проводится в соответствии с постановлением главного санитарного врача ХМАО. Сроки обработки определены с 28 апреля по 31 мая, однако работы начнутся только после полного схода снега. В этом году погодные условия диктуют более позднее начало работ – ориентировочно во второй половине мая.

«Контракт уже заключен. Планируем обработать 318 территорий на площади 447 гектаров. Это образовательные учреждения – школы и садики, объекты здравоохранения, летние оздоровительные лагеря. А также объекты культуры, спорта, парки, скверы и кладбище», – уточнила Ирина Николаенко.

Она отметила, что применяемые препараты полностью безопасны для человека, теплокровных животных и птиц. Все средства имеют необходимые сертификаты и относятся к классу, безопасному для людей, но эффективному против клещей.

Работы будут проходить в три этапа. После первой обработки вторая будет проведена через 25-30 дней, а третья – через 30-45 дней после второй. Причем на каждом этапе будут использовать разные препараты, чтобы исключить привыкаемость клещей.

«В прошлом году мы начали обработку 25 мая. Она проводится обычно в течение десяти дней. Но все зависит от погодных условий, потому что может пойти дождь. В такую погоду мы обработку останавливаем и переносим на следующий день», – рассказала директор МКУ «Лесопарковое хозяйство».

Она также отметила, что большие территории, такие как парк «За Саймой», обрабатываются за несколько часов. Для этого подрядчик задействует несколько бригад с ранцевыми опрыскивателями и автомобильными установками.

«Опрыскиваются участки, где локализуются клещи: вдоль дорожек, кустарники высотой до полутора метров, а также вся растительность на доступной высоте и поверхности», – дополнила Николаенко.

Количество задействованных в обработке сотрудников зависит от подрядчика и погодных условий. Фирма из Челябинска, выигравшая контракт, уже имеет опыт работы в Сургуте: ранее она успешно обрабатывала городские территории два года подряд.

После каждой обработки проводится обязательный контроль эффективности. Проверку осуществляют специалисты Центра эпидемиологии ХМАО, которые оценивают результат – выявляют наличие или отсутствие клещей на обработанных территориях.


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Сегодня в 15:50, просмотров: 60, комментариев: 0
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