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​В Сургуте прошла выставка «Модные товары Сургута»

Более 20 дизайнеров представили свои коллекции на выставке в «Сургут Сити Молле»

​В Сургуте прошла выставка «Модные товары Сургута»
Фото: администрация Сургута

Накануне, 27 апреля, в ТРЦ «Сургут Сити Молл» состоялась выставка «Модные товары Сургута». Это уже вторая выставка местных дизайнеров и модельеров: первая прошла 22 ноября 2024 года, сообщает администрация города.

Более 20 брендов представили сургутянам свои коллекции: мужскую и женскую одежду, спортивные костюмы, аксессуары, детские товары, изделия из меха и кожи. Организаторами мероприятия выступили администрация города, агентство моделей «Top Fashion Service» и торгово-развлекательный центр.

«Мы с удовольствием организовали вторую выставку. Спасибо всем организаторам и всем участникам за то, что это мероприятие состоялось. Нужно нашу креативную индустрию, наших товаропроизводителей больше показывать публике. Некоторые участники выставки открылись буквально месяц-два назад. Это говорит о том, что такие мероприятия нужны, востребованы и привлекают новых предпринимателей в индустрию. Очень хочу, чтобы бренды города Сургута начали блистать и на всероссийской и международной арене», ‒ отметил заместитель главы города Артём Кириленко.

Показ коллекций прошел на подиуме, где профессиональные модели представили десятки ярких и стильных образов. Особенный восторг у зрителей вызвали юные модели в нарядных платьях для девочек. Атмосферу праздника поддерживали творческие номера театра «Перпендикуляр».

«Мы старались, будет много артистов. Каждый раз все лучше, нас все больше и больше. Мы уже второй раз принимаем участие в таком мероприятии. Сегодня ‒ более 40 моделей. Хочу сказать спасибо администрации Сургута за возможность участия, возможность заявить о себе», ‒ поделилась руководитель школы эстетического развития «Top Fashion Service» Елена Полеева.

Гости выставки смогли не только увидеть коллекции, но и купить понравившиеся вещи на ярмарке. Выставку посетили несколько сотен человек. Свои изделия представил и самый молодой участник ‒ 17-летний дизайнер Кирилл Алдакимов.

«Я занимаюсь творчеством, делаю то, что мне нравится. Люди откликаются, поэтому понимаю, что все правильно делаю. Планирую и дальше расти, у меня есть цель – чтобы мой бренд был очень популярным», ‒ рассказал юный предприниматель.

Все участники получили подарки и сертификаты на информационную поддержку от компании «ДубльГИС-Сургут», которые вручал региональный управляющий Евгений Рыбочкин.

Отметим, что поддержка предпринимателей в Сургуте остается приоритетом городской администрации. В 2024 году в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» бизнес получил более 63 млн рублей. Сегодня в малом и среднем бизнесе города заняты 100,5 тысячи человек ‒ почти половина экономически активного населения. В 2025 году поддержка продолжится в рамках нового нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

При поддержке Администрации Сургута


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Сегодня в 14:14, просмотров: 70, комментариев: 0
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