В Сургуте фиксируют случаи травм среди детей на заброшенных объектах и призывают родителей к бдительности

В Сургуте фиксируются случаи получения травм детьми на недостроенных и заброшенных объектах. В связи с этим власти города призвали родителей усилить контроль за несовершеннолетними, особенно в период летних каникул.

Строительные площадки представляют серьезную опасность для жизни и здоровья детей. На таких объектах можно получить травмы при падении или при контакте с торчащими предметами. Дополнительную угрозу создают электрокабели, особенно на заброшенных стройках, где невозможно быть уверенным в их обесточенности. Также на площадках могут оставаться опасные вещества ‒ лаки, краски, растворители ‒ и строительные инструменты, использование которых без специальной подготовки чревато серьезными травмами.

Согласно решению Думы Сургута от 1 ноября 2016 года № 24–VI ДГ (с изменениями от 3 октября 2024 года № 675–VII ДГ), несовершеннолетним запрещено находиться без сопровождения взрослых в местах, которые могут нанести вред их здоровью и развитию. К таким местам отнесены:

‒ сооружения и территории строящихся объектов, кроме случаев, связанных с осуществлением трудовой деятельности;

‒ чердаки, подвалы, технические этажи, крыши жилых и нежилых строений, кроме жилых домов частного сектора;

‒ неэксплуатируемые нежилые здания и строения.

«Обеспечить безопасность детей, в первую очередь, задача родителей. Но соблюдение требований безопасности зависит непосредственно и от самих несовершеннолетних», ‒ говорится на сайте администрации Сургута.

Горожан просят не оставаться равнодушными: если вам стало известно о свободном доступе детей на заброшенные или строящиеся объекты, необходимо незамедлительно сообщить об этом по телефонам 112 или 102.

При поддержке Администрации Сургута