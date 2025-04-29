Власти Сургута отказались переносить место строительства новой школы

В Сургуте школу на улице 30 лет Победы (микрорайон 31Б) планируют построить в 2029-2030 годах. Заниматься строительством будет компания «Сибпромстрой». Об этом пишет Muksun.fm.

Сейчас власти формируют земельный участок под будущую школу – места под объект потребуется больше, чем предполагалось изначально. При этом сдвигать здание, как просили жители соседнего дома, власти не будут.

«Определение месторасположения объекта производится в соответствии с градостроительной документацией, и его изменение не предоставляется возможным», – заявили в мэрии.

В администрации также напомнили о новых школах, строительство которых уже запланировано: разрешения выданы для объектов в микрорайонах 20А, 5А, Марьина гора и Пойма 5. Проектная документация в настоящее время готовится для учебных заведений в микрорайонах 24, 38 и 30А. В 35 микрорайоне также появится новая школа, проект которой разрабатывается за счет частных вложений.