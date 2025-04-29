Антитеррористические учения пройдут в образовательных учреждениях Сургута

В Сургуте 29 и 30 апреля в 10:00 пройдут плановые антитеррористические учения. Их основная цель — отработка практических навыков сотрудников образовательных учреждений и учащихся в оперативном реагировании на чрезвычайные ситуации. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Плановые Всероссийские антитеррористические учения организованы Министерством просвещения Российской Федерации совместно с МЧС России, МВД России и Росгвардией», − говорится в сообщении.

В учениях примут участие все образовательные учреждения города.

«Скоплений, перекрытий не планируется», − добавили в мэрии.